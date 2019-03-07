В Днепре произошло кровавое ДТП с участием маршрутки

Утром четверга, 7 марта, в Днепре произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Андрея Сахарова из-за маршрутки столкнулись машины BMW и Volkswagen.

Как передает «Информатор», в аварии пострадали три человека.

Водитель маршрутки №21 сбежал с места ДТП, но его чуть позже удалось поймать.

Полиция установила, что BMW, перед которым двигалась маршрутка, и Volkswagen ехали по разным полосам. Водитель маршрутки не показал поворот и нарушил ПДД, после чего BMW вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Volkswagen.

В итоге, двух пассажиров BMW – мужчину 1943 года рождения и женщину, 1949 года рождения – госпитализировали с ушибами мягких тканей. Кроме этого, пострадал водитель Volkswagen 1991 года рождения, которого с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом мягких тканей и перелом бедра правой ноги также госпитализировали.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре грузовик устроил масштабное ДТП.

Ранее в Днепре прямо на ходу начала разваливаться маршрутка.