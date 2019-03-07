В Киеве иномарка протаранила остановку общественного транспорта

Днем четверга, 7 марта, в Киеве на перекрестке проспекта Науки и улицы Ракетной произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись машины Chevrolet и Audi.

Как передает «Информатор», после столкновения Audi вылетела на тротуар, где протаранила остановку общественного транспорта, после чего перевернулась.

К счастью, несмотря на серьезность ДТП, все остались целы. Никто из пешеходов и сам водитель не пострадали.

После аварии водитель Audi заявил, что правила при повороте нарушил ударивший его Chevrolet.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Киевом маршрутка протаранила автобус Национальной гвардии.

Ранее в Киеве автомобиль буквально протаранил маршрутку.