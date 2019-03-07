В Италии разогнали крупнейший в стране лагерь нелегальных мигрантов

В итальянском городке Сан Фердинандо разгромили крупнейший лагерь нелегальных мигрантов в стране. Как выяснили журналисты «Фразы», палатки беженцев сносили бульдозерами.

Как пишут местные СМИ, тут временно проживали более полутора тысяч людей.

Коммунальные службы совместно с копами снесли всех их самодельные жилища.

Нелегалов частично расселили в отели и пункты для беженцев, но некоторые люди остались под открытым небом.

Несмотря не жесткие действия, полиция не допустила столкновения.

Появилось видео сноса лагеря:

Как писала «Фраза», у нелегальных мигрантов появился влиятельный заступник.

Ранее Италия решила избавиться от цыган-нелегалов.