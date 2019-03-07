Общаясь с главой Apple, Трамп забыл его фамилию

С президентом США Дональдом Трампом произошел новый конфуз. Как выяснили журналисты «Фразы», встречаясь в Вашингтоне с представителями министерства труда и директором компании Apple Тимом Куком, он забыл фамилию последнего.

Обращаясь к собеседнику, Дональд Трамп назвал его Тим Эппл.

Американский лидер сказал: «Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашей страны. Мы очень это ценим, Тим Эппл».

Появилось видео курьеза с Дональдом Трампом:

Как писала «Фраза», Трамп заявил, что работает больше всех своих предшественников. Но СМИ ему не верят.

Ранее Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях.