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Компания Порошенко «Ленинская Кузня» принимала активное участие в разграблении бюджета, — СМИ

Компания Порошенко «Ленинская Кузня» принимала активное участие в разграблении бюджета, — СМИ

Петр Порошенко и военные B сети появились новые доказательства того, что компания президента Петра Порошенко «Ленинская Кузня» принимала активное участие в разграблении государственного бюджета страны. Об этом сообщает «Народна правда» со ссылкой на сайт Коррупция.info.

Соответствующее видео блогер Анатолий Шарий опубликовал в YouTube в среду, 6 марта.

Так, доказательствами, представленными в видео, стали договоры, которые свидетельствуют о том, что Киевский бронетанковый завод закупил у «Ленинской Кузни», которая тогда еще принадлежала президенту Порошенко, на 25 млн гривен продукции, например, колесных редукторов, которые на самом деле не производятся на заводе.

Напомним, во время визита в Запорожье Порошенко сорвал с головы девушки шапку за то что та задала ему вопрос о Шарие.

Также ранее Порошенко со сцены оскорбил горняков во Львовской области, а на Томос-туре назвал «москальским провокатором» активиста, спросившего президента о коррупции.

Также президент послал в АТО человека, спросившего у него о налогах, и ударил по лицу девушку в Александрии.

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