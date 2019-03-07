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На Майдане в Киеве произошло грандиозное ДТП

На Майдане в Киеве произошло грандиозное ДТП

Вечером среды, 6 марта, на Майдане Независимости в Киеве произошло масштабное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись сразу шесть автомобилей.

Как передает «Информатор», авария привела к пробке в центре столицы.

Очевидцы говорят, что автомобиль Honda CR-V ехал на Крещатик со стороны улицы Михайловской, на повороте в него врезался проскочивший на красный свет  Volkswagen, после чего тот вылетел на встречную полосу и ударил Citroen C3, а он, в свою очередь, «полетел» на другую полосу, где врезался в ВАЗ, а в сам Citroen въехали Dacia и Hyundai.

В ДТП чудом никто не пострадал.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве произошло ДТП с бензовозом.

Ранее в столице почтальоны устроили ДТП с копами.

Тэги: Киев, ДТП, общество, Майдан Незалежности, транспорт, новости Украины

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