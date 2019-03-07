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Что говорят о Зеленском известные люди в Украине и России? Новое видео «Фразы»

Что говорят о Зеленском известные люди в Украине и России? Новое видео «Фразы»

Представляем вашему вниманию обзор самых ярких цитат известных людей о кандидате в президенты Украины Владимире Зеленском. В новом видео на канале «Фразы» вы найдете разные мнения: и нейтральные, и позитивные, и негативные. А выводы делайте сами.

Нейтральная оценка: Дмитрий Джангиров, Сергей Гайдай, Дмитрий Киселев, Евгений Чичваркин.

Позитивная оценка: Игорь Коломойский, Евгений Комаровский, Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Дмитрий Гордон, Евгений Мураев, Константин Меладзе, Николай Азаров, Андрей Пальческий, Сергей Лешенко, Александр Омельченко.

Негативная оценка: Лолита Милявская, Сергей Поярков, Эдуард Ходос.

 

Тэги: политика, еврей, Владимир Зеленский, новости Украины

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