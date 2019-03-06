Из-за ужина российского премьера Медведева его охрана заблокировала центр Люксембурга

В Люксембурге вечером вторника, 5 марта, случился настоящий транспортный коллапс из-за российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Как выяснили журналисты «Фразы», после того, как он захотел отужинать, его охрана перекрыла весь центр.

Кортеж главы российского правительства перекрыл несколько улиц в центре крошечного герцогства.

Как оказалось, Дмитрий Медведев решил не скромничать и выбрал для ужина шикарный ресторан Masconi в центре Люксембурга. Счет оплачивали российские налогоплательщики.

О визите российского премьера у себя в «Твиттере» рассказал блогер Рустем Адагамов, опубликовавший видео кортежа, который блокирует улицы.

Он написал: «Перекрыт весь район, даже пожарных привезли».

Появилось видео:

Как писала «Фраза», Дмитрий Медведев всех задолбал, но…

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