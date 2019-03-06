В селе под Днепром вспыхнул завод пластмассовых изделий

Около 8-35 утра среды, 6 марта, в селе Каменка под Днепром начался пожар на заводе пластмассовых изделий. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас продолжается ликвидация огня.

Подробности ЧП сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

Отмечается, что пожар начался по адресу улица Маяковского, 74 в металлическом ангаре на территории завода.

Сюда оперативно были брошены десять единиц техники.

Спасатели говорят: «Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах: это пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция».

Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.

К счастью, о пострадавших не сообщается.

Появилось видео с места пожара:

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