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В селе под Днепром вспыхнул завод пластмассовых изделий

В селе под Днепром вспыхнул завод пластмассовых изделий

Около 8-35 утра среды, 6 марта, в селе Каменка под Днепром начался пожар на заводе пластмассовых изделий. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас продолжается ликвидация огня.

Подробности ЧП сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.

Отмечается, что пожар начался по адресу улица Маяковского, 74 в металлическом ангаре на территории завода.

Сюда оперативно были брошены десять единиц техники.

Спасатели говорят: «Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах: это пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция».

Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.

К счастью, о пострадавших не сообщается.

Появилось видео с места пожара:

Как писала «Фраза», в одном из сел Херсонской области заживо сгорели дети.

Ранее на Днепропетровщине ни с того ни с сего загорелся детский садик.

Тэги: пожар, общество, Днепр, ЧП, новости Украины

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