В селе под Днепром вспыхнул завод пластмассовых изделий

Около 8-35 утра среды, 6 марта, в селе Каменка под Днепром начался пожар на заводе пластмассовых изделий. Как выяснили журналисты «Фразы», сейчас продолжается ликвидация огня.
Подробности ЧП сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям области.
Отмечается, что пожар начался по адресу улица Маяковского, 74 в металлическом ангаре на территории завода.
Сюда оперативно были брошены десять единиц техники.
Спасатели говорят: «Сложность тушения заключается в большой горючей нагрузке в ангарах: это пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция».
Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.
К счастью, о пострадавших не сообщается.
Появилось видео с места пожара:
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