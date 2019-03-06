Сорвавшись с седьмого этажа, в Днепре погибла мойщица окон (18+)

Во вторник, 5 марта, на бульваре Славы 2д в Днепре погибла мойщица окон. Как выяснили журналисты «Фразы», она сорвалась с седьмого этажа.
Как передает «Информатор», для уборки квартиры сюда приехали шесть сотрудников компании по чистке помещений.
Полиция выяснила, что женщина мыла окно, стоя на лестнице, не удержалась и упала.
Она погибла на месте.
Появилось видео 18+ с места ЧП:
Как писала «Фраза», в Одесской области возле школы погибла 11-летняя девочка.
Ранее на Харьковщине трагически погиб 6-летний мальчик.