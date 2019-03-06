Страшное ДТП под Киевом: погибли два человека (18+)

На трассе под Бояркой (Киевская область) во вторник, 5 марта, произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут после лобового столкновения LADA, Honda Civic и Ford Transit погибли два человека.

По данным полиции, водитель и пассажир LADA скончались на месте.

Как сообщает «Информатор», авария случилась около 16-00. LADA двигалась в сторону Боярки, потеряла управление и вылетела на встречную полосу, где врезалась в Honda и Ford. От сильного удара водитель выпал из автомобиля.

Появилось видео 18+ с места ДТП:

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