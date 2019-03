Лучшие драки украинских политиков. Смотрите видеоподборки на канале «Фразы»

Мы собрали для вас на канале «Фразы» две подборки. Первая — ТОП 12 лучших поединков украинских политиков. Вторая — ТОП 10 лучших массовых драк украинских депутатов.

Чтобы полностью погрузиться в боевую атмосферу — не забудьте включить звук. Смотрите и наслаждайтесь.

Полный список драк политиков: 1.Соболев vs Ивченко 2.Парасюк vs СБУшник 3.Бойко vs Ляшко 4.Шуфрич vs Береза 5.Мосийчук vs Семченко 6.Шевченко vs Ляшко 7.Парасюк vs Вилкул 8.Шахов vs Мосийчук 9.Барна vs Левченко 10.Парасюк vs Гелетей 11.Шахов vs Насалик 12.Лещенко vs Мельничук И бонус — экс-депутат Богдан vs экс-депутат Омельченко.

Смотрите также самые яркие и незабываемые массовые парламентские сражения. В этих эпических побоищах есть все: мат, кровь, бешеные крики, угрозы, яркий бокс, борцовские приемы.