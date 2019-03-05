В Киеве в собственном авто застрелили мужчину: убийца переоделся полицейским

Во вторник, 5 марта, возле дома по улице Флоренции, 9 (Днепровский район Киева) произошло убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в салоне собственного авто Mercedes застрелили мужчину 1960 года рождения.

Полиция сообщает, что погибший был местным жителем. Его убили выстрелом в голову.

Сигнал на линию «102» о выстреле поступил в 11-15.

Очевидцы говорят, что убийца был в машине: после выстрела он выскочил из авто и скрылся в ближайших дворах.

Люди говорят, что «убийца был одет в полицейскую форму с шевроном с тремя звездами на груди». По их словам, стрелок был «был невысокого роста, с темными коротко стрижеными волосами».

Идут поиски убийцы.

Появилось видео с места стрельбы:

Как писала «Фраза», в Киеве мужчину убили прямо на больничной койке.

Ранее в Киеве несовершеннолетняя девочка и два парня зарезали мужчину: прокуратура поведала подробности убийства.