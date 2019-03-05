Одну из улиц Николаева засыпало тоннами кукурузы

Утром вторника, 5 марта, в Николаеве случилось курьезное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут из фуры DAF прямо на дорогу высыпалось около десяти тонн кукурузы.

Как сообщает издание «Новости N», грузовая машина ехал по улице Чигрина и возле перекрестка с улицей Малой Морской в полуприцепе открылся задний борт, из которого посыпались зерна кукурузы.

Длина кукурузного следа составила около двухсот метров.

Водитель фуры пытался собрать потерю лопатой, но тщетно.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Николаеве бродячих собак атакует опасный паразит, который легко передается и человеку.

Ранее в Николаеве у маршрутки на ходу отвалился руль.