В Сети появилось видео сноса стелы монумента боевой славы советских войск во Львове

Ночью 3 марта во Львове снесли 30-метровую стелу Монумента славы на ул. Стрыйской. Как выяснили журналисты «Фразы», это удалось сделать лишь с третьей попытки.

Как сообщает Zaxid.net, сейчас подрядчики из компании «Промальтбуд» разбивают бетонную конструкцию, которая упала вниз. Перед этим, 1 марта, больше шести часов они пытались снести самую высокую часть конструкции. Для этого отбойным молотком сбивали бетон, а болгаркой надрезали арматуру и другие металлические части.

При этом они не могли применить тяжелую технику, поскольку имелась угроза обрушения конструкции.

По данным издания, в прошлом году городские власти признали стелу аварийной и поручили демонтировать ее.

Пять барельефов с 30-метровой стелы перенесли в музей «Территория террора». Работники думают, что с ними делать дальше.

Видео сноса опубликовал канал nebo.lviv.ua в YouTube.

Мемориал «Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил» был открыт в 1970 году. Ансамбль мемориала состоял, помимо стелы, из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советской воина и «Родины-матери».

Как сообщала «Фраза», летом 2018 года городской голова Киева Виталий Кличко выступил против переноса памятника военачальнику Николаю Щорсу, который установлен в центре столицы на бульваре Шевченко. Мэру памятник очень нравится.