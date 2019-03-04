В одном из столичных ресторанов посетитель подрался с охраной из-за разбитого микрофона для караоке

В одном из столичных ресторанов посетитель подрался с охраной. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной конфликта стал разбитый микрофон для караоке.

Как передает «Киев Оперативный», мужчина отказался платить за причиненный заведению ущерб, после чего начался потасовка.

По словам очевидцев, посетитель был пьян.

Вскоре подъехала полиция, которая разняла бузотеров.

Появилось видео драки в ресторане:

Как писала «Фраза», на окраине Киева возле паба до крови подрались две подвыпившие компании.

Ранее в Киеве фанаты «Динамо» поколотили пролетавших в Харьков немцев.