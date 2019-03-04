На один из американских штатов обрушились два торнадо: погибли десятки людей

Два торнадо, обрушившихся на минувших выходных на американский штат Алабама, унесли более двух десятков жизней. Как выяснили журналисты «Фразы», десятки людей при этом пострадали.

Как сообщают местные СМИ, некоторые люди до сих по считаются пропавшими без вести. По данным полиции, погибшими считаются 23 человека, но число жертв может вырасти.

Сейчас в регионе ЧП закрыты школы. Некоторые небольшие городки буквально полностью стерты с лица земли.

Также губернатор штата Кэй Айви объявил режим чрезвычайного положения.

Также к местному населению в «Твиттере» обратился президент США Дональд Трамп. Он написал: «Великому народу Алабамы и соседних регионов: будьте осторожны и берегите себя. Торнадо и штормы были действительно сильными, а впереди нас может ждать еще больше. Семьям и друзьям жертв и пострадавшим: храни вас Бог!»

Появилось видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», торнадо буквально «стер» один из американских городков: жуткие кадры.

Ранее на столицу Кубы обрушился торнадо – пострадали почти две сотни людей.