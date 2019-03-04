В Киеве горел трехэтажный дом, где жили семьи из Турции

В Киеве вечером воскресенья, 3 января, на улице Белицкая, 31 горел трехэтажный дом. Как выяснили журналисты «Фразы», его снимали несколько семей из Турции.

По данным «Информатора», площадь пожара составила четыреста квадратных метров.

Спасатели выяснили, что горевшее здание не было подключено к системе централизованного отопления, поэтому его отапливали брикетами.

Пожар начался в дымоходе, после чего огонь перекинулся на все этажи дома.

Пожар тушили сразу пятнадцать машин спецтехники и 57 человек. Огонь ликвидировали через полтора часа.

К счастью, никто не пострадал.

Появилось видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», на одном из киевских рынков произошел большой пожар.

Ранее в столице горело здание Национального авиационного университета.