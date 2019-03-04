В Киеве фура смяла легковушку – пострадали пять человек

Утром понедельника, 4 марта, на киевской Оболони произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке улиц Богатырской и Днепроводской фура DAF буквально смяла автомобиль Chevrolet Aveo.

Как передает «Информатор», пятеро людей, находившихся в легковушке, были госпитализированы после лобового столкновения. Некоторых пришлось вырезать из груды металла спасателям.

Сообщается, что машина ехали в Киев из Вышгорода. Полиция выяснила, что фура не пропустила Chevrolet, несмотря на преимущество главной дороги авто.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве произошло ДТП с бензовозом.

Ранее в столице почтальоны устроили ДТП с копами.