В Киеве в лесополосе нашли убитого ребенка

В пятницу, 1 марта, в Дарницком районе Киева был обнаружен труп новорожденной девочки. Как выяснили журналисты «Фразы», младенец мог погибнуть от рук собственной матери.

Как передает пресс-центр нацполиции Киева, тело ребенка обнаружили прохожие в лесополосе в районе улицы Старобориспольской. Отмечается, что мертвую девочку завернули в пакет и прикрыли ветками.

Прибывшие по вызову правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По предварительным данным, девочку могла убить родная мать.

Для установления причины смерти тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сообщается, что по факту гибели ребенка начато уголовное производство по статье 117 УК Украины («умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка»). За совершение такого преступления предусмотрено наказание до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок.

Как писала «Фраза», мамаша упаковала тело младенца в пакет и выбросила его в одном из киевских спальников.

Ранее в Киеве мать зачем-то убила собственного ребенка.