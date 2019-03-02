В Польше колесо фуры пробило «лобовуху» автобуса с украинцами

В пятницу ночью, 1 марта, в Польше произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», автобус, пассажирами которого были граждане Украины, съехал в кювет и перевернулся.

Как передает «РБК-Украина», авария произошла в 02:40 по киевскому времени в населенном пункте Тур Лодзинского воеводства. По предварительным данным, у грузовика, который ехал по трассе, оторвалось колесо и попало в кабину автобуса, в результате чего он опрокинулся в ров.

Сообщается, что все 15 пассажиров автобуса были украинцами. Вследствие ДТП погиб водитель и еще двое человек попали в больницу.

Остальных пассажиров, которые не пострадали в аварии, разместили в школе неподалеку от места ДТП.

Как писала «Фраза», в Польше из-за собственного легкомыслия погибла молодая украинка.

Ранее в Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев.