В Брюсселе пройдет фестиваль «Украинская весна», на котором покажут четыре фильма

15 марта в Центре изобразительных искусств BOZAR в г. Брюссель стартует фестиваль украинской культуры «Украинская весна», который объединит показы фильмов, дискуссии литераторов и концерт группы «Dakh Daughters». Как выяснили журналисты «Фразы», «Украинская весна» продолжает ряд проектов Ukraine on Film, и уже четвертый год подряд представит национальное кино в Брюсселе, двуязычной столице Бенилюкса, где разместились штаб-квартиры Еврокомиссии и НАТО.

Фестиваль проходит в Центре изобразительных искусств BOZAR, крупнейшей культурной институции Бельгии.

«Украинская весна» откроется концертом «Dakh Daughters». Проект Центра Современного Искусства «ДАХ» выступает в жанрах «фрик-кабаре» и театрального перформанса. Творчество группы сочетает экстравагантные образы, классические инструменты и экспериментальное звучание. «Dakh Daughters» выступали в разных городах Украины, а также во Франции, Австрии, Германии, Польше, Бразилии, собирали аншлаги в культовом парижском театре Le Trianon. Участница группы Руслана Хазипова исполнила одну из ролей в фильме «Дикое поле», который будет представлен в рамках фестиваля.

В кинопрограмму Ukrainian Spring вошли четыре фильма:

Истерн «Дикое поле» — экранизация культового романа Сергея Жадана «Ворошиловград» и дебютная лента Ярослава Лодыгина. Главный герой фильма вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защитить семейный бизнес — старую бензоколонку. Фильм создавался в копродукции Украины, Швейцарии и Нидерландов.

Мистическая драма «Брама» — лента, снятая в копродукции Украины и США. Фильм Владимира Тихого был впервые представлен в рамках Таллиннского кинофестиваля «Темные ночи». Главная героиня «Брамы» в исполнении Ирмы Витовской — старушка Баба Фрося, которая живет вместе с семьей в Чернобыльской зоне отчуждения. За эту роль Ирма Витовская получила национальную премию кинокритиков Украины КИНОКОЛО как лучшая актриса года.

Анимационное приключенческое фэнтези «Украденная принцесса: Руслан и Людмила» от украинской анимационной студии Animagrad. Сюжет рассказывает о бродячем артисте Руслане, который спасает похищенную злым волшебником Черномором принцессу.

Также в рамках фестиваля состоится ретроспективный показ фильма «Лебединое озеро. Зона», который в свое время стал первым украинским фильмом, показанным на Международном кинофестивале в Торонто. Фильм Юрия Ильенко является экранизацией сценария Сергея Параджанова, и рассказывает о любви беглого заключенного и женщины, которую он встречает возле монумента «Серп и молот». «Лебединое озеро» было отмечено премией международной ассоциации кинокритиков ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля.

Гостей «Украинской весны» ждет дискуссия «Пять лет Революции достоинства» писателя Сергея Жадана и драматурга Павла Арье, а также творческая встреча с Сергеем Жаданом в доме Общества украинцев в Бельгии.

«Украинская весна» пройдет в Центре изобразительных искусств BOZAR, Брюссель, Бельгия, с 15 по 17 марта. Событие проходит при поддержке Посольства Украины в Бельгии, Государственного агентства Украины по вопросам кино, Общества украинцев в Бельгии, Центра изобразительных искусств BOZAR и кинокомпании Arthouse Traffic.