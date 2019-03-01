В Запорожье бойцовский пес набросился на своего хозяина

В одной из многоэтажек в Хортицком районе города Запорожье произошло ЧП: бойцовская собака напала на хозяина. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в квартире, расположенной на первом этаже. Пострадавший не мог выйти на улицу через входные двери, а на окнах были установлены металлические решетки.

В итоге пришлось вызвать спасателей, которые с помощью бензореза срезали решетки и помогли мужчине выбраться из квартиры. С рваными ранами конечностей, его госпитализировали в городскую больницу № 9.

По информации медиков, в квартире находилось двое — мужчина и женщина. Между ними возникла ссора, и собака попыталась защитить одного из них. Впрочем, сейчас устанавливаются все подробности происшествия.

Как писала «Фраза», в июне 2018 года в Ирпене (Киевская область) стаффордширский терьер отгрыз матери своего хозяина кисти рук.

В середине января 2019 года в Голосеевском районе Киева американский стаффордширский терьер напал на двух женщин.