Суровая Русская река затопила несколько городков в Калифорнии

В американской Калифорнии случилось ЧП: несколько городков на севере штата затопила Русская река (Russian River). Как выяснили журналисты «Фразы», некоторые местные жители передвигаются теперь на лодках.

Сейчас тут проходит частичная эвакуация населения.

Русская река получила свое название от переселенцем из России в девятнадцатом веке, которые обосновались тут.

Появилось видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», Таиланд накрыло наводнение, а в Индонезии произошло сильнейшее землетрясение.

Сообщалось, что Венеция почти утонула.