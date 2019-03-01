В Киеве совершено нападение на Злату Огневич

В Киеве совершено нападение на известную украинскую певицу Злату Огневич. Как выяснили журналисты «Фразы», сотрудники полиции задержали нападавшего.

«На меня напали. У моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделала, сейчас смотрит. А потому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю », - заявила артистка, сообщают «Вести».

По словам артистки, ее спас ее водитель, который был рядом. Они вызвали полицию и правоохранители задержали злоумышленника.

Певица также опубликовала видео, на котором злоумышленник ей грозит преследованием.

Как писала «Фраза», 28 декабря в Подольском районе столицы на улице Хвойки, 15/15 около радиокомпании «Тауэр» был избит популярный артист и шоумен Михаил Хома, более известный как DziDzio.

Позднее стало известно, что после избиения у Dzidzio возникли серьезные проблемы с левым ухом.

Спустя месяц лечения артиста выписали из больницы.