Президент Беларуси Александр Лукашенко дал свой прогноз на президентские выборы в Украине. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он поведал представителям СМИ в пятницу, 1 марта.

Александр Лукашенко заявил: «Президентом будет Порошенко. Да, абсолютно».

Он сказал: «Я так, знаете, говорю не абсолютно точно, но, просчитывая все варианты, я думаю, что Петр Алексеевич эту должность сохранит».

Также белорусский лидер не исключил, что во второй тур выйдет Владимир Зеленский. Он сравнил его с собой в 1994 году: «Я тогда тоже был несистемным кандидатом, но президентом будет Порошенко. Он во втором туре, может, будет с Зеленским, может еще с кем-то».

Кроме этого, Александр Лукашенко добавил: «Но дай бог, чтобы там было поспокойнее и чтобы мы не влезли в большие авантюры в Украине, ни в коем случае это допустить нельзя».

Как писала «Фраза», Лукашенко рассказал о своем отношении к «украинским западенцам»: «Это очень трудолюбивые, порядочные люди».

Ранее Лукашенко вышел в эфир на сборе урожая после слухов об инсульте.