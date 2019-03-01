Выборы президента Украины: Садовый снялся в пользу одного из кандидатов

Мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с выборов президента Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это лидер партии «Самопоміч» в пользу другого претендента на пост главы государства – экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

В своем обращении на брифинге в пятницу, 1 марта, Андрей Садовый призвал поддержать на выборах лидера партии «Гражданская позиция».

В частности, он сказал: «Сегодня мы имеем шанс. Наша задача побеждать на выборах парламента, в органы местного самоуправления. Сейчас мы имеем шанс избрать президента Украины. Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины».

Как писала «Фраза», в ЦИК где-то «потеряли» более миллиона избирателей.

Сообщалось, что такого количества кандидатов в президенты Украина еще не видела.