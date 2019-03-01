В Днепре прямо на ходу начала разваливаться маршрутка

В последний день зимы, 28 февраля, в Днепре на проспекте Яворицкого произошло ЧП — прямо на ходу у маршрутки оторвалась обшивка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет на своей странице пользователь Facebook Анастасия Катаева.

Инцидент произошел с маршруткой № 101. По словам очевидцев, это произошло во втором ряду на дороге.

Водитель покинул транспортное средство, чтобы устранить проблему, не включив при этом «аварийку».

Ранее «Фраза» сообщала, что 26 марта 2018 года в Днепровском районе Киева, на проспекте Соборности у одной из городских маршруток отвалилась задняя дверь.

15 мая у маршрутки № 189 (улица Чернобыльская — улица Владимирская) прямо на ходу отвалилось колесо.

В конце июля еще у одной маршрутки в Киеве отвалилась дверь.

8 ноября в Киеве у очередной маршрутки на ходу отвалилась дверь.

4 декабря на Новом мосту в Днепре во время движения у маршрутки № 57 отвалилось колесо.