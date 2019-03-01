В столице произошло несколько кровавых ДТП (18+)

В Киеве произошло ряд кровавых ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в них пострадали люди.

Как передает «Информатор», в Оболонском районе на перекрестке улиц Полярной и Семьи Кульженко вечером четверга, 28 февраля, столкнулись BMW и Mitsubishi Pajero. Выяснилось, что BMW ехал по Полярной и поворачивал на улицу Семьи Кульженко, а Mitsubishi ехал по Полярной в противоположном направлении. Водитель Mitsubishi не успел затормозить.

Оба водителя тяжело пострадали. К счастью, в момент ДТП тут не было пешеходов.

Вечером произошло ДТП и в Деснянском районе на Лесном проспекте, 4, где BMW сбил восемнадцатилетнюю девушку прямо на пешеходном переходе: автомобиль зацепил ее зеркалом заднего вида с водительской стороны.

Пострадавшую госпитализировали с травмой головы.

Также на Харьковском шоссе, 50 Ford Fiesta минувшим вечером сбил мужчину – его госпитализировали. Отмечается, что в пятнадцати метрах от подземного перехода он угодил под колеса авто, нарушив ПДД, перебегая дорогу в неположенном месте.

Появилось видео столкновения:

Как писала «Фраза», элитный автомобиль на «евробляхах» протаранил экипаж полиции в Киеве.

Ранее в столице почтальоны устроили ДТП с копами.