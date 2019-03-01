В Киеве произошло ДТП с машиной «скорой помощи»: есть погибшие

Поздно вечером, около 23-30 четверга, 28 февраля, в Киеве на Броварском проспекте на съезде с моста Метро произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись автомобиль ZAZ Vido и машина «скорой помощи» Peugeot Boxer.

Как передает «Информатор», жертвами ДТП стали три человека, находившиеся в легковом авто – водитель и две женщины-пассажирки.

Также тяжело пострадали врач и фельдшер «скорой помощи», а также пациент в их машине.

Отмечается, что медики ехали на правый берег Киева, и на заезде на мост на участке, где проводятся ремонтные работы, произошло лобовое столкновение. Врачи говорят, что именно легковое авто выскочило на встречную полосу.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», ночью в Киеве произошло смертельное ДТП с фурой на молдавских номерах.

Ранее в столице почтальоны устроили ДТП с копами.