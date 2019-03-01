Журналисты вскрыли предвыборные махинации Тимошенко

Похоже, у Юлии Тимошенко накануне выборов 2019 могут возникнуть серьезные проблемы. Как выяснили журналисты «Фразы», «Наші гроші» провели расследование и выяснили, что отчеты о поступлении средств в партийную кассу ЮВТ, мягко говоря, не совсем правдивы.

В качестве жертвователей огромных сумм записаны «левые» люди: пенсионеры, кассиры, работники автомоек. А еще в деле о партийных деньгах всплывают средства, собранные якобы на лечение больного ребенка. Откуда, на самом деле, партийные деньги Тимошенко? Каков источник их происхождения? Это пока остается тайной.

Впрочем, сама Тимошенко говорит, что все это — провокация властей.