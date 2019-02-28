В Тернополе горе-мамаша 30 лет держала взаперти собственную дочь

52-летнюю жительницу Тернополя Виолетту Марчукову целых 30 лет не выпускали на улицу из собственного дома. Как выяснили журналисты «Фразы», жесточайший «тюремный режим» женщине устроила родная мать.

Как передает «РБК-Украина», таким образом мать хотела уберечь своего ребенка от влияния «жестокого мира». Взаперти женщина пробыла до смерти своей матери. Соседи заметили, что ее мать уже несколько дней не выходила из квартиры и это им показалось странным. Поэтому люди вызвали полицию.

В настоящее время Виолетта проживает в областном гериатрическом пансионате в Петриках. Здесь она чувствует себя своей и нашла новых друзей.

Когда несчастную женщину доставили в пансионат, то она была совсем немощной и весила всего лишь 23 килограмма. При этом у нее была значительная гипертрофия мышц. По словам врача, она не могла даже поднять ложку.

Как писала «Фраза», на Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти.

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