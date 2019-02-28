Украина за три года достигнет отметки в 40 млн авиапассажиров, - Омелян

Украина за три года может достичь отметки в 40 миллионов авиапассажиров в год. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в ток-шоу «Эхо Украины» на «Прямом» заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

«На самом деле рынок развивается, рынок растет. И мы убеждены, что тот рекорд, который в прошлом году, а это более 20 миллионов пассажиров — абсолютный рекорд для Украины — будет существенно увеличен как в этом году, так и в последующих годах. И для меня лично совершенно очевидно, что мы можем достичь 40 миллионов пассажиров ежегодно в течение ближайших трех лет», — сказал Омелян.

Он отметил, что для такого развития необходимо строить аэропорты.

«И я очень рад, что президент Украины выступил с инициативой строительства нового аэропорта в Днепровской области, и что мы приступаем серьезно к развитию региональных аэропортов. Мы в этом году завершаем Одесский аэродром, совершенно новая взлетная полоса. Это и новое качество, которое позволяет развивать авиацию, делать ее дешевой и удобной для граждан», — добавил Омелян.

Как сообщала «Фраза», в октябре 2018 года украинский лоукостер SkyUp начал продажу билетов по «бюджетной цене» в Тбилиси, Софию, Барселону и словацкий Попрад.

В феврале 2019 года венгерский лоукостер Wizz Air объявил об открытии в мае двух новых маршрутов из Киева — в Афины и Салоники.