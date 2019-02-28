На Днепропетровщине ни с того ни с сего загорелся детский садик

Сегодня, 28 февраля, в Софиевском районе Днепропетровской области в селе Петрово произошло ЧП - загорелась крыша детского сада. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Как отметили в ведомстве, садик расположен на улице Центральной. На место ЧП незамедлительно были отправлены пожарные, которые ликвидировали огонь за 15 минут.

По словам спасателей, пожар возник на крыше детского сада. Огнем повреждена крыша здания заведения на площади 9 квадратных метров.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранительные органы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце октября 2018 года в Одесской области в поселке Беляевка ураган сорвал крышу с детского сада «Радуга».