В Киеве гранатой взорвали автомобиль. Водителя экстренно госпитализировали

Сегодня, 28 февраля, в Киеве на Оболони на улице Героев Сталинграда, 24А прогремел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестные бросили гранату в автомобиль Audi с номерными знаками KA 7777 AH.

Пострадал водитель иномарки, который был экстренно госпитализирован.

В результате взрыва повреждения получил также и соседний автомобиль. Детали происшествия устанавливаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ночь на 18 февраля 2019 гоад на улице Ярославской в Подольском районе Киева сожгли два автомобиля.