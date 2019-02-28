Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно. Как выяснили журналисты «Фразы», лидеры двух стран так и не сумели договориться о денуклеаризации.

Встреча проходила в отеле Sofitel Legend Metropole. Планировалось, что саммит продлится весь день четверга, 28 февраля, однако Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место встречи раньше, еще с утра по киевскому времени.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «в графике саммита произошли изменения», однако причину она не назвала.

Она также заявила, что «лидеры стран обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации, но в настоящий момент соглашение достигнуто не было, хотя они провели хорошую и конструктивную встречу».

В свою очередь, после встречи Дональд Трамп сказал: «Я думаю, что мы будем много встречаться в ближайшие годы. Я не могу говорить про сегодня, но в ближайшее время мы достигнем фантастических успехов». Он добавил, что «все идет к тому, что в конечном счете сделка о денуклеаризации КНДР будет достигнута». По его словам, она «принесет и экономическое процветание Северной Корее, страна будет успешной под таким замечательным руководством».

Ким Чен Ын подтвердил готовность к новым переговорам.

Как писала «Фраза», Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях.

Сообщалось, что первая историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошлым летом не обошлась без курьезов и пикантных подробностей.

Тэги: США, мир, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп

Комментарии

Выбор редакции
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
28.02.19 09:29
216
Последние новости
28.02.19 09:37

Названа причина крушения поезда в Каире
28.02.19 09:29

Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
28.02.19 09:01

Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
28.02.19 08:56

Синоптики рассказали украинцам о погоде в первые дни весны
28.02.19 08:25

На Шулявке в Киеве снесли МАФы
28.02.19 08:12

Порошенко сорвал шапку с девушки после неудобного вопроса
27.02.19 21:15

В Германии начался суд над племянником российского пропагандиста Дмитрия Киселева
Фото и Видео
Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
Про агонию Порошенко. Новое видео на канале «Фразы»
На Шулявке в Киеве снесли МАФы
На Шулявке в Киеве снесли МАФы
Порошенко сорвал шапку с девушки после неудобного вопроса
Порошенко сорвал шапку с девушки после неудобного вопроса
Порошенко ущипнул человека за нос
Порошенко ущипнул человека за нос
Известная французская певица представила клип о Киеве, назвав его «на русский манер»
Известная французская певица представила клип о Киеве, назвав его «на русский манер»
Люди бегали, пылая как факелы. Появилось видео момента взрыва поезда в Каире (18+)
Люди бегали, пылая как факелы. Появилось видео момента взрыва поезда в Каире (18+)
Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях
Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
История украинского масонства на канале «Фразы»: Грушевский, Петлюра, Шевченко и другие
В Днепре пенсионер умер на лавочке у себя под домом
В Днепре пенсионер умер на лавочке у себя под домом
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Статьи

27.02.19 09:27

Антикоррупционный суд: предвыборные понты для приезжих

Автор: Александр Карпец

Колонка автора
26.02.19 20:28

Заявление РПЦ по Украине – запоздалая и бесполезная реакция

Автор: Дмитрий Скворцов

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной
27.02.19 17:38

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Автор: Кристина Коновалова, Александр Панченко, Мария Пирогова, «Сегодня»

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.