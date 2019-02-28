Трамп и Ким Чен Ын досрочно завершили вьетнамский саммит, так и не договорившись о разоружении

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно. Как выяснили журналисты «Фразы», лидеры двух стран так и не сумели договориться о денуклеаризации.

Встреча проходила в отеле Sofitel Legend Metropole. Планировалось, что саммит продлится весь день четверга, 28 февраля, однако Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули место встречи раньше, еще с утра по киевскому времени.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, «в графике саммита произошли изменения», однако причину она не назвала.

Она также заявила, что «лидеры стран обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации, но в настоящий момент соглашение достигнуто не было, хотя они провели хорошую и конструктивную встречу».

В свою очередь, после встречи Дональд Трамп сказал: «Я думаю, что мы будем много встречаться в ближайшие годы. Я не могу говорить про сегодня, но в ближайшее время мы достигнем фантастических успехов». Он добавил, что «все идет к тому, что в конечном счете сделка о денуклеаризации КНДР будет достигнута». По его словам, она «принесет и экономическое процветание Северной Корее, страна будет успешной под таким замечательным руководством».

Ким Чен Ын подтвердил готовность к новым переговорам.

Как писала «Фраза», Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях.

Сообщалось, что первая историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошлым летом не обошлась без курьезов и пикантных подробностей.