Порошенко сорвал шапку с девушки после неудобного вопроса

В среду, 27 февраля, в Запорожье произошел конфуз с участием президентам Украины Петра Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», он буквально сорвал с одной из девушек шапку.

Произошло это на политическом митинге в рамках предвыборной кампании.

Причиной такого поступка Петра Порошенко стал неудобный вопрос. Девушка спросила главу государства: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?»

Как известно, блогер запустил соответствующий флэш-моб, когда украинцы задают этот вопрос Петру Порошенко на встречах с избирателями.

Появилось видео инцидента:

Как писала «Фраза», Порошенко ущипнул человека за нос.

Ранее Порошенко даже станцевал, рассказывая анекдот про Кубу.