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Люди бегали, пылая как факелы. Появилось видео момента взрыва поезда в Каире (18+)

Люди бегали, пылая как факелы. Появилось видео момента взрыва поезда в Каире (18+)

В сети появилось видео момента крушения поезда в столице Египта, Каире, на железнодорожной станции Рамсис. Как выяснили журналисты «Фразы», также появилось видео того, как после взрыва люди бегали по платформе, пылая как факелы.

По информации СМИ, подъезжающий к станции поезд врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв.

По последним официальным данным 25 человек погибло, еще 47 пострадали.

 
 
 
 

Ранее «Фраза» сообщала, что железнодорожная катастрофа в Каире произошла сегодня, 27 февраля.

Тэги: катастрофа, происшествие, мир, Египет, Каир, поезд, железная дорога

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