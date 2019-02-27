Люди бегали, пылая как факелы. Появилось видео момента взрыва поезда в Каире (18+)

В сети появилось видео момента крушения поезда в столице Египта, Каире, на железнодорожной станции Рамсис. Как выяснили журналисты «Фразы», также появилось видео того, как после взрыва люди бегали по платформе, пылая как факелы.

По информации СМИ, подъезжающий к станции поезд врезался в цистерну с топливом, в результате чего произошел взрыв.

По последним официальным данным 25 человек погибло, еще 47 пострадали.

השריפה בתחנת הרכבת במצרים: תיעוד רגע התנגשות הרכבת ברציף בקהיר @kaisos1987 pic.twitter.com/9hQFCEm0BN — כאן חדשות (@kann_news) 27 февраля 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что железнодорожная катастрофа в Каире произошла сегодня, 27 февраля.