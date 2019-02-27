Трамп поужинал с Ким Чен Ыном и рассыпался перед ним в любезностях

Во вьетнамской столице Ханой прошла встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Как выяснили журналисты «Фразы», они прибыли в отель Sofitel Legend Metropole.

По данным американских СМИ, Дональд Трамп и Ким Чен Ын общались с глазу на глаз двадцать минут, после чего поужинали.

Выйдя к СМИ, американский президент рассыпался в комплиментах перед своим коллегой.

Дональд Трамп сказал: «Это честь находиться здесь с Кимом. Это прекрасно находиться здесь сейчас с вами. Я считаю, что у вашей страны имеется невероятный экономический потенциал, безграничный. Я думаю, что у вас будет отличное будущее с вашей страной, вы – великий лидер. И США помогут, чтобы это произошло».

Также он добавил: «У нас весьма особые отношения».

Сам Ким Чен Ын был более сдержан: «Надеюсь, что мы можем достичь результата, который будут приветствовать все. Я уверен, что мы это можем сделать».

Встреча продолжится 28 февраля.

Как писала «Фраза», первая историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына прошлым летом не обошлась без курьезов и пикантных подробностей.

Ранее Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом.