Скандал с «Укроборонпромом»: первый замглавы СНБО объявил о приостановке своих полномочий

Первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский инициировал приостановку своих полномочий. Как выяснили журналисты «Фразы», это случилось после того, как в Сети появилось расследование о его причастности к хищениям в оборонном комплексе.

Он, в частности, отметил, что обращается в Главную военную прокуратуру и НАБУ с просьбой проверить факты, изложенные в расследовании программы «Наші гроші». На время проверки он обратился с просьбой приостановить его полномочия как первого заместителя секретаря СНБО и главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, сообщает «Интерфакс-Украина».

Пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко сообщил, что глава государства поддержал приостановку полномочий Олега Гладковского на должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

В расследовании «Bihus.info» сообщается, что сын Олега Гладковского, Игорь, был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе. По информации журналистов, Гладковский-младший, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.

Бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который «оформляет документы, заносит откаты». Он работал в «Укроборонпроме», откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор.

Третий организатор схемы — Андрей Рогоза. Его авторы расследования называют «специалистом по контрабанде», утверждая, что мужчина «еще до рождения трио с Жуковым и Гладковским, зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах».