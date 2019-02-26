Стенка на стенку: драка продавцов и воришек в одном из московских магазинов развеселила соцсети

В одном из продуктовых магазинов Москвы подрались продавцы и воришки. Как выяснили журналисты «Фразы», решение вопроса кулаками проходило в формате стенка на стенку.

Забредшие сюда хулиганы пытались украсть колбасу и вино, чем возмутили местный обслуживающий персонал.

После непродолжительного разговора завязалась драка.

В ходе побоища стороны, в том числе, бросались друг в друга едой.

Видео потасовки уже доступно в интернете:

Как писала «Фраза», возле одного из московских ресторанов подрались более ста человек.

Ранее в Китае нерадивые туристы обрушили мост.