Стенка на стенку: драка продавцов и воришек в одном из московских магазинов развеселила соцсети

В одном из продуктовых магазинов Москвы подрались продавцы и воришки. Как выяснили журналисты «Фразы», решение вопроса кулаками проходило в формате стенка на стенку.
Забредшие сюда хулиганы пытались украсть колбасу и вино, чем возмутили местный обслуживающий персонал.
После непродолжительного разговора завязалась драка.
В ходе побоища стороны, в том числе, бросались друг в друга едой.
Видео потасовки уже доступно в интернете:
Как писала «Фраза», возле одного из московских ресторанов подрались более ста человек.
Ранее в Китае нерадивые туристы обрушили мост.