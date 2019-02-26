В Киеве повязали банду дальнобойщиков-евробляхеров

В Киеве сотрудники правоохранительных органов ликвидировали межрегиональную преступную организацию, члены которой обобрали предпринимателей на 13 миллионов гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Как отметили в ведомстве, в состав ОПГ входило более 15 человек. Злоумышленники присваивали товары предпринимателей под предлогом их перевозки.

Схема, по которой действовали преступники, оказалась очень простой: они регистрировались на сайтах автоперевозчиков и подыскивали груз для перевозки. Для воплощения своих замыслов в жизнь злоумышленники использовали нерастаможенные грузовые автомобили с поддельными номерными знаками. Водителям-членам преступной группы заранее подделывали водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Злоумышленники выдавали себя за добросовестных автоперевозчиков и предоставляли предпринимателям поддельные документы. А после того, как они загрузили товар, автомобили просто-напросто исчезали, не доставив груз к месту назначения.

Другие члены преступной группировки занимались реализацией похищенного товара. В основном присваивалась бытовая техника, детские товары, автозапчасти, ткани, средства защиты растений и так далее.

Мошенники действовали в течение года на территории различных регионов страны. За этот период они успели присвоить чужого имущества на сумму свыше 13 миллионов гривен.

Теперь же членам банды грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.