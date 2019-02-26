Перед встречей с Трампом лидера КНДР засекли с сигаретой на перроне

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам, где должна пройти его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Как выяснили журналисты «Фразы», накануне папарацци засекли северокорейского лидера с сигаретой.

Случилось это на вокзале китайского Наньнина, через который проходил бронепоезд Ким Чен Ына.

Стоянка тут длилась полчаса, и лидер КНДР решил выйти на перрон, чтобы сделать небольшой перекур.

Компанию ему составили глава МИД, начальник Генштаба, а также его сестра Ё Чжон.

Как писала «Фраза», в Корее вспыхнула баня с десятками клиентов внутри.

Ранее Южная Корея согласилась помочь Ким Чен Ыну заманить Папу Римского в КНДР.