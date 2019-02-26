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Ведущий «Папа-блог» на «Интере» определил 5 главных правил для здоровья ребенка

Ведущий «Папа-блог» на «Интере» определил 5 главных правил для здоровья ребенка

Каждый вторник в программе «Утро с Интером» ведущий Дмитрий Чистяков в рубрике «Папа-блог» делится с телезрителями мужским взглядом на воспитание ребенка. Как выяснили журналисты «Фразы», разобраться в различных вопросах, связанных со здоровьем и развитием детей, молодому отцу помогают лучшие специалисты страны: педиатры, психологи, ортопеды, диетологи и аллергологи.

Какие советы и правила Чистяков взял на вооружение и применяет в воспитании своего полуторагодовалого сына?

1. Ограничение запретов

«Остановись! Не бегай! Не прыгай! Туда не иди! Ты запачкаешься! Ты упадешь!» — я очень часто слышу эти слова на детских площадках от родителей. И это раздражает. Хотя я и сам иногда так говорю Максу, но стараюсь себя одергивать. Ребенок познает мир через игру, ушибы и падения, через ковыряние в грязи и промокшие ноги. Как он поймет, что такое грязь, если он ни разу ею не испачкался? Или как ребенок поймет, что родителей нужно слушаться, если, ослушавшись, не побежит и не разобьет коленку? Говорить ребенку «нельзя» надо только в том случае, когда это действительно важно, опасно для жизни и здоровья. В розетку совать пальцы — вот это нельзя, рассыпать муку на кухне — это нормально. Чем меньше запретов, тем больше шансов, что ребенок вас услышит и послушается.

2. Питание по запросу

Соблюдать правильный режим питания с ребенком — очень трудная задача. Те родители, у которых это получается, — сверхлюди. Макс ест, когда захочет. За стол насильно его не усаживаем. Например, утром, проснувшись, он может попросить суп, отказавшись от овсянки или омлета со шпинатом. Кстати, его привычный рацион — суп, каши, яйца, овощи, фрукты, творог, йогурты, рыба. Макс ест практически то же, что и я, только без специй и соли. Они ребенку ни к чему. Ест он, сколько захочет, но не переедает. А еще он очень много пьет воды — за этим нужно следить. Ребенок должен получать достаточное количество жидкости каждый день.

3. Счастливые родители

Главное правило — не ссориться и не кричать при ребенке. Это здорово выбивает малыша из колеи, ведь он молниеносно считывает все эмоции. Счастливые родители — счастливый ребенок. А для того, чтобы родители не переутомились, устав от маленького чуда, им нужно чаще отдыхать. Как от ребенка, так и друг от друга. Психологи советуют: почаще находите время для личных дел, свиданий, прогулок. При этом важно не корить себя, что ребенок не с вами.

4. Свежий воздух

Пользуюсь правилом от наших экспертов: не навреди заботой. Нам всегда хочется укутать ребенка, одеть лишние носочки и еще одну шапочку, а в доме закрыть все окна, чтобы, не дай Бог, не просквозило. Это неправильно! Одеваю по погоде: если не холодно мне, значит, и Максу не холодно. В квартире у нас всегда свежо, не жарко и не сухо. В нашем доме с рождением Макса появился увлажнитель воздуха. Макс прыгает, бегает, мы делаем с ним растяжки, гимнастику и массажи. Ребенок должен много двигаться, тогда и развиваться будет правильно. Кстати, обязательно гуляем с Максом на улице каждый день — вот еще одно правило.

5. Совместные игры

Совру, если скажу, что Макс не смотрит мультики. Смотрит, но в меру. Больше я стараюсь занимать его карандашами, красками, конструктором, книгами. Вообще, я считаю, что главное не количество проведенного время с детьми, а качество! Можно «сидеть» в телефоне, пока ребенок будет рядом с вами смотреть мультики, а можно 20 минут быть непосредственно в диалоге, что-то делать вместе. Для Макса это самая большая радость, когда папа делает что-то с ним вместе.

Новый выпуск «Папа-блога» о том, как предотвратить заболевания кожи у детей, — в программе «Утро с Интером»:

Тэги: общество, здоровье, ребенок, дети, новости Украины

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