Появилось видео, как звезда Голливуда «навернулся» со сцены с «Оскаром» в руках

Американский актер Рами Саид Малек, ставший лауреатом премии «Оскар» за роль в фильме «Богемская рапсодия», упал со сцены вместе со статуэткой. Как выяснили журналисты «Фразы», талантливый актер лишь чудом избежал серьезных травм.

На обнародованных в Youtube кадрах видно, что Рами Малек «рухнул» вниз держа в руках престижную награду. К нему на помощь сразу же пришли коллеги и помогли подняться.

По сообщениям американских СМИ, актера осмотрели медики, после чего он смог продолжить участие в мероприятии.

Напомним, Рами Малек, исполнивший роль вокалиста рок-группы «Queen» Фредди Меркьюри был удостоен «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль». Сама же картина «Богемская рапсодия» была отмечена сразу тремя наградами: «Лучший монтаж», «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж».

Как писала «Фраза», в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения «Оскаров».

Ранее в Лос-Анджелесе были названы победители премии Гильдии киноактеров США, которую считают репетицией «Оскара».