Порошенко даже станцевал, рассказывая анекдот про Кубу

Президент Украины Петр Порошенко сравнил евроинтеграцию Украины с анекдотом про танцующих самбу жителей Кубы. Как выяснили журналисты «Фразы», забавный инцидент произошел во время выступления главы государства на форуме «Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС».

Как передает телеканал «112», гарант Конституции рассказал присутствующим анекдот о том, как украинская делегация прибыла на Кубу и призвала местных жителей начать работать.

«Как только собираются три ‒ пять кубинцев, они сразу начинают танцевать самбу», ‒ начал рассказывать Петр Порошенко.

В итоге было решено собрать митинг под лозунгом «Давайте работать. Самбе — нет!».

«В итоге вся площадь подхватила и начала танцевать и петь в ритме самбы», — подвел итог президент, после чего провел аналогии с ситуацией в Украине.

Как писала «Фраза», Порошенко рассказал, чем хотел бы заняться в случае провала на выборах.

Ранее Петр Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии.