В Киеве накрыли детскую порностудию

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали организатора детской порностудии, который в арендованных фотостудиях проводил фото и видеосъемки материалов порнографического характера с участием малолетних и несовершеннолетних детей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, организатором студии оказался 51-летний мужчина. Он выдавал себя за профессионального фотографа, подыскивал несовершеннолетних девочек и склонял их к половым отношениям с ним и его 22-летним подельником.

Фото и видео он продавал в ЕС, страны Азии и Америки. За половые отношения с несовершеннолетними и порносъемки преступник платил "моделям" от 1500 гривен до 500 долларов. Жертвами злоумышленника стали, как минимум, пять девочек, возрастом от 9 до 17 лет.

Во время обысков по месту жительства и укрытия всех участников, причастных к изготовлению и распространению порнографии, полицейские нашли учебники по неврологии раннего детского возраста, подростковой психиатрии, поведения подростков, а также фотопленки, фотокамеры, записные книжки, платежки о перечислении организатору денежных средств от гражданина другого государства. Также были изъяты банковские карточки, металлические цепи, аппаратуру для проведения съемок и деньги.

Более того, по месту жительства старшего мужчины полицейские обнаружили двух несовершеннолетних девушек, сейчас ведутся поиски остальных девушек, принимавших в этом участие. Мужчина задержан, ведется следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце ноября 2018 года под Киевом задержали извращенца, который насиловал своих дочерей, заставлял их «обслуживать» крестного и снимал все на видео.