В Днепре грузовик устроил масштабное ДТП

В понедельник, 25 февраля, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго перевернулся грузовик Mercedes.

Как передает «Информатор», водитель машины заявил приехавшим на место аварии копам, что у него «отказали тормоза», после чего грузовик снес светофор и перевернулся.

К счастью, никто не пострадал, а сам водитель отделался легким испугом.

Появилось видео с места ДТП:

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