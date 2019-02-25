Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Днепре грузовик устроил масштабное ДТП

В Днепре грузовик устроил масштабное ДТП

В понедельник, 25 февраля, в Днепре произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на перекрестке улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Храброго перевернулся грузовик Mercedes.

Как передает «Информатор», водитель машины заявил приехавшим на место аварии копам, что у него «отказали тормоза», после чего грузовик снес светофор и перевернулся.

К счастью, никто не пострадал, а сам водитель отделался легким испугом.

Появилось видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре неизвестные битами избили пенсионерок.

Ранее в Днепре грузовик раздавил женщину: появилось видео момента ДТП.

Тэги: ДТП, общество, Днепр, транспорт, новости Украины

Комментарии

Выбор редакции
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Киев при нэпе: евреи, неравенство и русский язык. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад приколов от Юлии Тимошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Хит-парад глупостей от Петра Порошенко. Новое видео «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Тайные общества Украины. Премьера на канале «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Украинцев загнали в культурное гетто. Видеообзор «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Найден самый честный политик Украины. Новое видео «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Топ 10 лучших сериалов 2018 года. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Отныне секс без обоюдного согласия партнеров – изнасилование. Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
Как украинцам голосовать «против» на выборах 2019? Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
О масонах и патриархе Варфоломее. Видеообзор «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Весна в Украине начнется дождями и мокрым снегом

Весна в Украине начнется дождями и мокрым снегом
25.02.19 15:20
346
Последние новости
25.02.19 16:02

В реке под Житомиром найдено тело майора ВСУ
25.02.19 15:20

Весна в Украине начнется дождями и мокрым снегом
25.02.19 15:15

В Одессе прихожане собора УПЦ КП выступила против своего епископа
25.02.19 14:54

В Киеве накрыли детскую порностудию
25.02.19 14:23

Украина оказалась в списке самых «нездоровых» стран мира
25.02.19 14:07

В Днепре грузовик устроил масштабное ДТП
25.02.19 13:36

В курортном районе Киева во время пробежки скончался мужчина (18+)
Фото и Видео
В Одессе прихожане собора УПЦ КП выступила против своего епископа
В Одессе прихожане собора УПЦ КП выступила против своего епископа
В Одессе прихожане собора УПЦ КП выступила против своего епископа
В Одессе прихожане собора УПЦ КП выступила против своего епископа
В Киеве накрыли детскую порностудию
В Киеве накрыли детскую порностудию
В Днепре грузовик устроил масштабное ДТП
В Днепре грузовик устроил масштабное ДТП
В курортном районе Киева во время пробежки скончался мужчина (18+)
В курортном районе Киева во время пробежки скончался мужчина (18+)
В Затоке за ночь сгорели сразу две базы отдыха
В Затоке за ночь сгорели сразу две базы отдыха
На АЗС под Киевом бывший топ-менеджер «Нафтогаза» устроил стрельбу из-за «советского поздравления»
На АЗС под Киевом бывший топ-менеджер «Нафтогаза» устроил стрельбу из-за «советского поздравления»
На Лесной в Киеве нашли замерзшую бездомную, а на Троещине посреди улицы умер мужчина
На Лесной в Киеве нашли замерзшую бездомную, а на Троещине посреди улицы умер мужчина
Ночью на киевской окраине горели МАФы
Ночью на киевской окраине горели МАФы
Киевские полицейские обстреляли автомобиль с пьяной женщиной за рулем
Киевские полицейские обстреляли автомобиль с пьяной женщиной за рулем
В Ровно неизвестные обстреляли дом судьи и бросили во двор гранату
В Ровно неизвестные обстреляли дом судьи и бросили во двор гранату
fraza.ua
Новости блогосферы
23.02.19 21:10

В Ивано-Франковской области поставили памятник полицаю и участнику еврейских погромов
23.02.19 20:46

Порошенко превращается в Брежнева
19.02.19 18:37

Концепция биоцентризма: шок, ступор и много вопросов
05.01.19 21:49

Здравствуй томос: сторонники автокефалии получили то, чего хотели

Статьи

25.02.19 09:11

Агония Порошенко и возвращение днепровских

Автор: Семен Хавевер

Колонка автора
25.02.19 09:20

Не-єдина країна. Порошенко та націоналісти допомагають Путіну нищити Україну

Автор: Александр Карпец

Интервью

25.02.19 12:55

Фран Соль: Сообщения болельщиков повлияли на мой переезд в Киев

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность
22.02.19 15:54

Смерть Путина станет катастрофой для Украины: в чем опасность

Автор: Георгий Касьянов, «Апостроф»

Опрос

Что ждет Украину в 2019 году?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.