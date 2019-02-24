В США рухнул в воду огромный Boeing 767

В субботу, 23 февраля, в районе городка Анауак (юго-восточная часть американского штата Техас) произошла крупная авиакатастрофа. Как выяснили журналисты «Фразы», там разбился грузовой Boeing 767, принадлежащий авиакомпании Atlas Air.

Как передает телеканал KPRC2, борт N1217A следовал по маршруту Майами ‒ Хьюстон, однако в 12-40 связь с самолетом была потеряна.

По предварительным данным, на борту самолета находился экипаж из трех человек. В управлении шерифа округа Чеймберс сообщили, что выживших в авиакатастрофе не обнаружили.

В настоящее время на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы. К месту ЧП прибыли сотрудники Федерального авиационного управления.

Как писала «Фраза», все 189 человек разбившегося в Индонезии «Боинга» погибли. Появились фото с места трагедии.

Ранее в Иране разбился Boeing 707. Выжить не удалось никому.