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Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии

Порошенко внезапно оговорился, рассказывая об агрессии

Президент Украины Петр Порошенко допустил «смешную» оговорку во время своего выступления на Львовщине в рамках предвыборного турне. Как выяснили журналисты «Фразы», конфуз произошел в городке Жолква.

«Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору», ‒ сказал украинский лидер.

После этого глава государства быстро исправился, однако оговорка не осталась незамеченной присутствующими, которые встретили ее смехом.

Видео эпизода доступно к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», говоря о расшатывании Россией ситуации в стране, Порошенко оговорился по Фрейду.

Ранее Петр Порошенко рассказал о коварстве... украинского режима.

Тэги: Петр Порошенко, Украина, общество, Россия, политика, выступление, предвыборная кампания, Львовская область, выборы Президента Украины, агрессия, новости Украины

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